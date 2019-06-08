蟾蜍山為台北唯一的活眷村，保存大量文化資產，2016年獲全區保存為文化景觀，不過年久失修，內部殘破不堪，所有權人台科大校方上月表明願意釋出該區校地，交由市府規畫，不過北市議員王閔生發現，文化局至今未與校方討論，直言根本是擺爛！

蟾蜍山鄰近北市公館商圈，保存完整的生態區、瑠公圳、日治農試所、蠶改場宿舍群，以及獨特山城眷村「煥民新村」，一度面臨拆除危機，當地居民發起保存運動，獲得藝文界響應，2016年獲全區保存為文化景觀，也是柯市府任內指定最大規模文化資產， 具有指標性意義。

其中位於蟾蜍山第二排的煥民新村，由文化局接手整修，前排的日治農試所、蠶改場宿舍群所有權人則屬台科大。北市議員王閔生指出，前排建物是蟾蜍山門面，如今卻殘破不堪，就像是家裡裝潢，僅裝潢房間卻不處理客廳，現在台科大釋出善意，市府應積極處理。

對於文化局動作慢半拍，王閔生要求柯市府盡快與台科大接洽，以社區營造、文化保存為主，針對該區進行整體規畫。對此，柯文哲也在上周備詢時允諾，將再與台科大溝通。

另外，王閔生也指出，蟾蜍山規模足以和寶藏巖相比，但蟾蜍山只被規畫在城市博物館五個子計畫中的城南博物館之一，每年沒有固定經費及人力配置，希望未來能納入文基會管理，成立「城博籌備辦公室」，將其做為籌備辦公室的示範基地。

(中時 )