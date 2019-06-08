香蕉的膳食纖維並不多，吃多了反而容易引起便秘。(達志影像/shutterstock)

都說蔬果有益健康，但網路常傳出消息什麼水果可治病，或誇大某蔬菜是抗癌神物，或是危言聳聽有些蔬果和其他食物會中毒，但其實很多是似是而非的見解。來看看丁香醫生介紹的10個易搞錯果蔬小知識，別讓自己不小心踩雷誤食。

1.山楂不甜，但含糖量比西瓜還高

山楂酸，含糖量高達22%，西瓜甜，但含糖量只有6.2%，所以別被帶酸的山楂騙了。

2.胡蘿蔔不用油炒，營養也能吸收

胡蘿蔔富含維生素A，這是一種脂溶性脂肪，但只溶於脂肪≠必須用油炒，且即便這餐沒有脂肪，但只要下一餐吃些有油脂的食物，維生素A最終還是能被吸收利用，完全不用擔心。

3.苦瓜不能降血糖

研究發現，苦瓜中的某種萃取物能降血糖。但實情是此研究僅在動物實驗，其次它是「萃取物」，就算把降血糖的成分吃下去，也會被腸胃消化，不能發揮降血糖的作用。

4.梨不能止咳

梨是含水量高的水果，可補充水分、潤喉，但不代表能止咳潤肺。喝下用冰糖燉梨，不咳嗽了，其實是冰糖的功勞，因為糖能夠引起唾液和呼吸道粘液分泌，從而緩解咳嗽。

5.芹菜不能降血壓

沒有任何單一食材可以降血壓，如果有高血壓問題，還是得靠吃藥控制，千萬不能因為吃了芹菜而減少藥量，或者乾脆自行停藥，這樣很危險。

6.大蒜、秋葵不抗癌，沒特殊保健功效

大蒜和秋葵都是很好的蔬菜，但沒有抗癌功效，指望單一食材抗癌，完全無法現實。

7.韭菜不壯陽

韭菜富含維生素C、鋅、膳食纖維，但至今沒有發現它跟性能力的關係，不具備壯陽功效。真正能壯陽的，恐怕只有愛情了。

8.晚上吃薑不會中毒

不管早上、下午、晚上，薑的成分都一樣，不會產生變化。

9.痛風可以吃豌豆

乾豌豆的嘌呤含量較高，但是新鮮時含水量高，嘌呤量並不高，而且澱粉少，適合入菜。如果保守一點，痛風發作時不要吃，不發作時則少吃。

10.吃香蕉不治便秘

香蕉的膳食纖維並不多，甚至還比不上梨和火龍果，且沒熟透的香蕉裡含有鞣酸成份，吃多了反而容易引起便秘。

(中時電子報)