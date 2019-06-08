以台中市警局交通大隊配置的BMW R1200RT大型重機，打造1：43比例的模型，小小1台「交大重型機車」模型細節相當精緻，帥氣的車體採用合金塗裝，車身並貼有「POLICE」、「交通大隊」、「台中市政府警察局」等字樣。（張妍溱翻攝）

為慶祝6月15日警察節，台中市警察局臉書「TPCB局長室」官方粉絲團專頁，近日推「交大重型機車」限量版模型贈「警粉」活動，民眾留言、按讚，或寫下想對警察說的話，即可獲得抽獎資格，PO文短短2天，已湧進5千個按讚數，相當踴躍。

臉書「TPCB局長室」官方粉絲團專頁小編指出，警察節將近，在這屬於警察的節日裡，除了感謝辛勞同仁為人民與治安犧牲奉獻，也感謝所有支持與鼓勵警察的所有粉絲朋友，成為同仁繼續向前的動力，因此特別推出「TCPB局長室粉絲限定-交大重型機車模型」，其精細的細節與帥氣的塗裝，令人愛不釋手。

以台中市警局交通大隊配置的BMW R1200RT大型重機打造1：43比例的模型，小小1台「交大重型機車」模型細節相當精緻，帥氣的車體採用合金塗裝，車身並貼有「POLICE」、「交通大隊」、「台中市政府警察局」等字樣，全台獨一無二、數量有限。

「TPCB局長室」小編表示，參加「交大重型機車」限量版模型抽獎活動，先於「TPCB局長室」粉絲專頁以及活動貼文按讚，或在下方留言，寫下想對警察說的語，於按臉書分享，即可獲得抽獎資格；12日將抽出30位幸運兒，另留言獲按讚數最高前5名，也可免抽獎加碼獲得警用重機模型1台。

(中時 )