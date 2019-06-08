馮提莫走光露出內衣肩帶。（圖／翻攝自秒拍）

網友批評馮提莫做作。（圖／翻攝自國內外白富美揭秘微博）

馮提莫身材嬌小、五官精緻。（圖／翻攝自馮提莫微博）

被封為「大陸第一網紅」的馮提莫以甜美臉蛋和歌聲擄獲一大票粉絲，人紅是非多的她先前曾陷整形疑雲、勾土豪等傳聞，但仍不減她在粉絲心中「直播界一姐」封號。最近馮提莫在直播中因高角度鏡頭加上低胸上衣，險害她當眾走光，幸好她及時發現，之後她不斷壓著胸口，猛喊：「太可怕了」，卻被網友批評做作。

馮提莫最近走出直播間，進軍演藝圈，不僅受邀在中國電影導演協會表彰大會上和胡夏合唱，更在紅毯上與沈月等人較勁，而她的真實身材與臉蛋也在偶遇民眾的鏡頭中現形，可見她本人五官還是十分精緻，身高嬌小玲瓏，皮膚白皙透亮，在現實生活中也是位女神。

最近馮提莫在直播中的片段被熱傳，可見穿著低胸上衣的她，因鏡頭角度太高，一度露出黑色內衣肩帶，她發現後眼睛瞪大，摀著胸口對網友們說：「太可怕了，沒看到什麼吧？」其他網友見此片段說：「不管真的還是裝的也太做作了吧，誰扒她衣服了嗎，自己要把手機舉起來可怕啥啊」、「開了那麼大領子都看不到，她想多了」、「不是，是如果真露出來，是要封號罰款的」、「我感覺可以啊」。

(中時電子報)