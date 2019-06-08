下營區麻豆大排橋頭段發現油汙漫延數公里，環保局立即啟動油汙攔除作業。（劉秀芬翻攝）

台南市環保局8日上午8時許接獲民眾通報，下營區麻豆大排橋頭段發現油汙漫延數公里，發現為工廠重油疏漏造成河川汙染，環保局除責令工廠立即採取緊急應變善後汙染外，將依法告發，最高可處新台幣600萬元罰鍰。

環保局稽查科上午派員至現場查看，排水內油品經判應屬重油類，此外依水體漫延狀況，恐有油汙持續擴散之虞，現場立即啟動油汙攔除作業，沿線布置多道吸油棉索及吸油棉片，防止往下游擴散。

環保局表示，經查油汙為位於下營區嘉O工廠內貯油槽閥門鬆脫造成漏油，環保局將依違反水汙染防治法第28條規定告發處分，裁處新台幣600萬元以下罰緩，現場並命汙染行為人即刻進行水體油汙清除作業，並限期完成改善，以維持水體環境品質。另有關相關汙染應變投入之粍材亦將一併向工廠求償。

台南市議員陳秋宏也數度與當地居民到現場查看，並擔憂傍晚退潮時油汙往下游擴散。環保局表示，沿線往下游布置多道吸油棉索，並要求廠商明日繼續前往清理，環保局人員也會前往監督作業。

(中時 )