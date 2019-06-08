花蓮誓師擠爆15萬人 韓正式表態登記國民黨初選

韓國瑜與太太李佳芬今（8）日參加在花蓮的造勢大會，韓國瑜痛批民進黨內政作不好，就找兩岸碰撞、找兩岸對衝，這像一個執政黨嗎？韓並表示有信心創造兩岸和平、框架拆掉，帶領基層過好日子；

韓國瑜說，2020是中華民國生死存亡之戰，花蓮觀光三年受到打擊，剛看民進黨蔡、賴辯論，一堆美好數字，忘了一點，講這麼多數字，大多數基層過得很辛苦。庶民過得太辛苦，2020要讓臺灣人民脫離苦日子。他有信心創造兩岸和平、框架拆掉，帶領基層過好日子。

韓國瑜痛批民進黨，內政作不好，就找兩岸碰撞、找兩岸對衝，執政黨的總統，遇到黨內競爭者挑戰，表定的初選時間延了3次，民調方式一直更改，哪有這樣。民進黨內選舉擺明要把賴清德做掉，這像一個執政黨嗎？

韓國瑜拜託花蓮鄉親，所有支持他的好朋友，給他力量。讓政治重新回到充滿歡樂陽光、充滿正能量！

(中時電子報)