鍾承翰（左起）、方宥心。

方宥心飾演吳佩玲因為父親為遊覽車翻車案件的司機被貼上殺人犯家屬的標籤。

莫愛芳。

方宥心。

華視《最佳利益》本週日(6／9)晚間9點半將播出全新第6集，描述資深律師方箏(天心飾演)與陳博昀(鍾承翰飾演)將面對「旅行社遊覽車翻車案件」與「外籍移工被性侵案件」兩件棘手的刑事案件，「旅行社遊覽車翻車案件」由方宥心飾演遊覽車司機的女兒吳佩玲，與母親一同承受殺人犯家屬的苛責。

方宥心表示，這角色最具挑戰的地方是在心理層面，不僅是理解、同情或惻隱之心，而是感受與詮釋身在其中的無助與痛苦。《最佳利益》是方宥心第一次與導演林立書、天心、鍾承翰合作，表示合作過程輕鬆愉快，希望有機會能和他們再次合作，她也爆料因為很小就以歌手的身分出道，拍戲過程中，導演林立書就一直開玩笑叫她「前輩」，還特別跟她合照說要拿回去爸爸看，讓她受寵若驚到不知所措。

「外籍移工被性侵案件」由睽違電視戲劇3年的「金鐘視后」莫愛芳飾演外籍移工辛蒂，她在劇中被雇主性侵，因而來到長河律師事務所請求方箏的幫忙，而她的雇主正是教育部長的熱門人選管育仁，讓長河律師事務所陷入接不接案的難題。

方宥心在劇中積極想為父親洗刷罪名，扮演安慰母親、為家人解決問題的角色，這跟她現實生活中的個性很不一樣，她笑說：「我常被家人唸是生活白癡，都是家人或朋友幫我解決問題居多，感覺他們都處理得很好，反而是我需要幫助感覺。」

劇中反映現今社會對於罪犯家屬受牽連的現象，談到對於家屬被肉搜、指責的想法，方宥心第一時間就想到《我們與惡的距離》台詞「沒有人會願意花20年養一個殺人犯」，「我沒有自信確認我家人今天的想法、心理狀態是不是健康的，以及是不是長期被蒙在鼓裡，出差錯往往就是一秒之隔，同理加害人家屬，我做不出肉搜與指責的動作」。

(中時 )