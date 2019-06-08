華視《最佳利益》本週日(6／9)晚間9點半將播出全新第6集，描述資深律師方箏(天心飾演)與陳博昀(鍾承翰飾演)將面對「旅行社遊覽車翻車案件」與「外籍移工被性侵案件」兩件棘手的刑事案件，「旅行社遊覽車翻車案件」由方宥心飾演遊覽車司機的女兒吳佩玲，與母親一同承受殺人犯家屬的苛責。
方宥心表示，這角色最具挑戰的地方是在心理層面，不僅是理解、同情或惻隱之心，而是感受與詮釋身在其中的無助與痛苦。《最佳利益》是方宥心第一次與導演林立書、天心、鍾承翰合作，表示合作過程輕鬆愉快，希望有機會能和他們再次合作，她也爆料因為很小就以歌手的身分出道，拍戲過程中，導演林立書就一直開玩笑叫她「前輩」，還特別跟她合照說要拿回去爸爸看，讓她受寵若驚到不知所措。
「外籍移工被性侵案件」由睽違電視戲劇3年的「金鐘視后」莫愛芳飾演外籍移工辛蒂，她在劇中被雇主性侵，因而來到長河律師事務所請求方箏的幫忙，而她的雇主正是教育部長的熱門人選管育仁，讓長河律師事務所陷入接不接案的難題。
方宥心在劇中積極想為父親洗刷罪名，扮演安慰母親、為家人解決問題的角色，這跟她現實生活中的個性很不一樣，她笑說：「我常被家人唸是生活白癡，都是家人或朋友幫我解決問題居多，感覺他們都處理得很好，反而是我需要幫助感覺。」
劇中反映現今社會對於罪犯家屬受牽連的現象，談到對於家屬被肉搜、指責的想法，方宥心第一時間就想到《我們與惡的距離》台詞「沒有人會願意花20年養一個殺人犯」，「我沒有自信確認我家人今天的想法、心理狀態是不是健康的，以及是不是長期被蒙在鼓裡，出差錯往往就是一秒之隔，同理加害人家屬，我做不出肉搜與指責的動作」。
(中時 )
#方宥心
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