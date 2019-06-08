台中市府7月10日至8月18日舉辦首屆「台中購物節」，將送出千萬豪宅、百萬名車、入住總統套房等大獎，搶攻購物節商機，逢甲、廟東、一中等知名夜市拚買氣，釋出各種消費折扣優惠，觀光旅遊局長林筱淇呼籲全台民眾到夜市吃喝玩樂，有機會抽中豪宅，或是把新車開回家的幸運兒。

夜市是台灣具特色的文化之一，扮演帶動區域或商圈發展的火車頭角色，台中購物節將登場，夜市加入購物節促銷吸客行列。

林筱淇說，逢甲夜市是很多觀光客來台中朝聖的熱門夜市，台灣夜市創新體驗的指標，美食價格平實且富創新巧思，滿足國內外旅客嘗新嘗鮮需求，在地經典小吃和點心，章魚小丸子、大腸包小腸、地瓜球等排隊美食受歡迎。

廟東夜市則以媽祖廟為核心，與夜市與復興路商圈發展融為一體，是在地生活、採購、聚會、休憩的中心，體驗原山城地區觀光首選。

林筱淇細數廟東夜市的知名小吃包括鳳梨冰、菱角酥、三角圓、肉丸、排骨酥麵、清蒸蝦仁肉圓等，遠近馳名，購物節與在地商圈、百貨、觀光擴大合作，看好為台中挹注更多觀光消費能量。

為將夜市經濟納入活動，林筱淇提醒，民眾到免用統一發票的合作商家消費購物，只要掃描店家QR碼並取得店家開立的品項收據，消費金額累計滿500元即可參加抽獎。

(中時 )