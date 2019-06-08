台中市府水利局加強綠川、柳川周圍環境維護，不只端午連假不打烊，還經由弱勢族群及街友輔導成立的在地組織「看見台中城－隱者地圖」，擔任中區導覽員，帶領數個社區大學的學員認識中區，邀請遊客用獨特的視角，體會台中的人文風景。

綠川位於中區火車站前，每逢假日東協廣場及宮原眼科前有大量的人潮，除清潔人員加強環境維護，也安排保全人員巡視，確保水域安全，市府透過多國語言的禁止亂丟垃圾等標語，綠川沿線持續宣導，希望維持優質的水域休憩空間。

水利局長范世億表示，綠柳川環境維護持續進行，自第一期整治工程完工後，每日都安排人力展開垃圾撿拾，落葉清掃等例行環境維護，整體植栽維護除草，以一季一次頻率進行。

市府在端午連假安排弱勢族群及街友成立的「看見台中城－隱者地圖」導覽員，以一步一腳印的方式，透過寓教於樂方式，講解中區的歷史文化，讓隱者們獲得工作機會，也讓城市故事獲得延續。

「隱者地圖─城市導覽」在英國、法國、西班牙、希臘等處行之有年，台中市自2015年底開始試辦，之前曾規畫「後站人生」、「舊城新歡」及「青春倒退嚕」3條路線，呼籲民眾多支持隱者地圖─城市導覽計畫。

(中時 )