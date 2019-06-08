首度舉辦的鹿港兒童陸上划龍舟競賽，上午在鹿港龍山寺廟埕登場，現場洋溢加油聲與歡笑聲，趣味十足。(謝瓊雲攝)

140名參賽小朋友們齊跳帶動唱熱身。(謝瓊雲攝)

夜間桂花巷藝術村有上百盞學生彩繪燈籠點綴，美不勝收。(謝瓊雲攝)

老街裡也有彩繪燈籠，增添幾許節日氣息。(謝瓊雲攝)

2019鹿港慶端陽首屆兒童陸上龍舟賽8日登場，4至7歲兒童體驗「乾划」龍舟，現場加油聲、歡笑聲不斷；彰化縣長王惠美說，9日還有成人組賽事，和盛大的魯班公宴，夜間燈景更是迷人，歡迎大家來走走看看。

鹿港龍山寺廟前廣場，王惠美帶領參賽小朋友及家長一起來跳有氧舞蹈暖身，為活動揭開序幕。接著每6人一組陸續上場競技，賽事分為兩個賽道進行，競賽時兩組同時拉著紙龍舟車奔向終點，船首小朋友擔任奪旗手，在動感的背景音樂下，參賽小朋友穿越彩色拱橋賽道，賽道旁的家長親友團賣力喝采、加油，現場洋溢加油聲與歡笑聲。

今年首度舉辦的鹿港慶端陽兒童陸上龍舟趣味競賽，報名相當踴躍，開放報名後沒幾天就迅速額滿，小朋友每6人為一組，一共23組、140人，每人都可以獲贈環保餐具組；競賽現場還設置DIY攤位提供手作香包及童玩體驗區，讓親子體驗童玩及手作香包樂趣。

王惠美說，兒童陸上龍舟賽延續佳節氣氛，讓孩子們體驗同舟共濟的精神，又不用像水上划龍舟有安全顧慮，期望透過趣味性活動，提供親子連假好去處，藉此發揚傳統文化，傳遞傳統文化精神。

王惠美表示，報名參賽的小朋友還有小禮物可以拿，活動場邊還安排民俗童玩體驗，讓親子體會傳統民俗文化，現場也有盆栽展；鹿港夜間更漂亮，有多達1200盞學生燈籠作品懸掛在桂花巷藝術村、中山路上，歡迎大家多來鹿港走走看看、從白天玩到晚上，體驗不同的鹿港之美。

彰化縣政府指，9日還有成人陸上龍舟競賽、魯班公宴，夜間光影饗宴則一直持續到6月30日，在中山路、龍舟賽會場、文武廟及桂花巷藝術村等地點舉辦，歡迎縣民及全國民眾蒞臨鹿港，拜媽祖、玩活動、逛老街、賞藝文、嘗美食、親子遊，體驗專屬於彰化縣的2019鹿港慶端陽活動。

(中時 )