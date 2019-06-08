因應畢業季就業潮，台中市府勞工局獎勵就業的青年「就業金安薪」方案，再加碼青年「職涯金攻略」方案，提供職業適性診斷與諮詢、百業實境體驗及暑期公部門工讀機會，還有職涯雲端護照認證、指導履歷撰寫、面試模擬勝券在握、職業訓練功夫升級等技能，幫助青年掌握職場先機，順利就業。

勞工局長吳威志指出，台中市今年大專畢業生逾3萬人，一般學生較無職場體驗機會，市府提出「青秀台中」政策，在畢業季推出青年「職涯金攻略」，提供一站式服務，讓青年從學校開始接軌就業資源，得到第一手職涯探索、體驗職場及就業準備資源。

台中市就業服務處長傅晶如表示，「職涯金攻略」方案提供青年易懂、專業的職涯服務，包括適性診脈、拜師學藝、公門修行3大技能，提供職業適性診斷與諮詢、百業實境體驗及暑期公部門工讀機會。

參加職場體驗活動的張姓高二生，從小嚮往當廣播主持人，透過就業服務處及學校安排，到廣播公司體驗主持人播音過程，經過體驗更了解自己的特質，朝廣播業前進。

畢業即失業？李姓男大生表示，即將畢業，正在煩惱求職，參加勞工局到校舉辦的「職涯雲端護照校園活動」，藉由職業適性測驗，探索及整理職涯方向，加強寫履歷，增加找工作的信心。

(中時 )