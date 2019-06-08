方志友、楊銘威。TVBS提供

楊銘威挑扁擔搞笑。TVBS提供

方志友幫老公楊銘威慶生。TVBS提供

方志友、楊銘威難得一起工作兼出遊。TVBS提供

方志友、Dora謝雨芝、楊銘威應文化部影視局之邀，近日赴越南宣傳TVBS《天堂的微笑》、《最佳利益》，楊、方夫妻趁工作之餘到胡志明市觀光，也幫楊銘威在越南慶祝30歲大壽，沒想到還沒慶祝就衰事連連，好心幫助路人卻險被騙走護照，讓這場工作、蜜月兼慶生之旅十分難忘。

楊銘威8日過30歲生日，17歲入行的他，這次在中天、華視《最佳利益》飾演網紅實習律師，「這次的角色不僅得揣摩實習律師剛出社會的懵懂，又要流暢地背出法律條文，有層次、具挑戰性，但這角色自以為聰明的個性，會嚐到現實的挫折。」是一部值得觀眾省思的好戲。

他與老婆方志友到胡志明市體驗道地越南生活，方志友為了久違的2人之旅做足功課，從粉紅教堂、中央郵政局、咖啡公寓浪漫行程一個不少，沒想到逛到一半下起傾盆大雨，趕緊跑到一旁的便利商店躲雨，差點淋成落湯雞。

楊銘威躲雨時，被一個對各國紙鈔感興趣的路人搭訕，先是向他要100塊台幣，後來又跟他要護照想看看，楊銘威不疑有他，正當要拿出來時才被方志友大聲喝止：「你護照要被搶了還不知道。」他才恍然大悟，趕緊拉著老婆回飯店。

楊銘威生日當天，方志友特地訂了道地法式餐廳，並與Dora和工作人員一同幫老公慶生。楊銘威許願：「今年和志友都接了很不一樣的角色，希望明年可以一起入圍金鐘。」

(中時 )