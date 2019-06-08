修杰楷（左起）、鍾瑶、姚以緹、黃尚禾。

幫粉絲簽名會。

現場擠滿粉絲。

電視劇《浮士德遊戲2》24日起播出，修杰楷、鍾瑶、黃尚禾及姚以緹8日為戲到桃園、台中辦見面會，這幾天是端午連假，鍾瑶表示，今年粽子吃太多，反而節日當天1顆粽都沒吃，卻收到好多長輩圖，也算是度過另類的端午節，黃尚禾1餐吃3顆粽還玩立蛋遊戲，但玩5分鐘仍失敗，轉頭繼續吃，姚以緹因有工作只敢淺嚐，修杰楷和老婆及女兒咘咘、波妞一家人在幸福中度過。

現場湧進約200位粉絲熱情參與，還有粉絲一早6點就帶著自製的起司蛋糕，蛋糕上還很用心印上劇名。此外，姚以緹父親也意外現身，讓姚以緹驚喜開心地拉著父親向大家介紹，是見面會上的驚喜插曲。

演員群在台上玩問答遊戲，第一題問到「為了達到目標，是否願意拿親情、友情或愛情交換」？修杰楷大笑：「這題根本就是衝著鍾瑶而來。」他自己是不願意交換，笑虧才剛認愛的鍾瑶，幫她下註解「愛情很珍貴，得來不易」，意指她不可能拿愛情交換，惹得鍾瑶大笑，她說自己也不願意交換，「親情、友情、愛情是人生課題必須體驗」。

演員輪流介紹自己的角色，飾演警察的修杰楷，劇中有不少奔跑戲，鍾瑶飾演記者，曾有4頁台詞讓她花3天才背起來，形容劇情精彩。姚以緹飾演冷酷殺手，台詞不多，大部分用眼神跟肢體動作表演，她以前是手球國手，修杰楷說，因為姚以緹運動神經很好，很多武打動作都難不了她。飾演駭客的黃尚禾，自嘲劇中講話很臭屁，是個很「中二」的人。衛視電影台《浮士德遊戲2》將於6月24日起每週一到週五晚上9點播出。

(中時 )