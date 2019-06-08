新北市一名許姓褓母，日前在臉書遇到一名自稱是香港公職人員的楊姓男子主動加為好友，兩人另加LINE連絡且相談甚歡，對方表示要寄個包裹給許褓母，裡面有180萬美金請許褓母代收，並稱已支付1萬2000元美金給貨運公司。

許女接到自稱貨運公司人員來電，要求多付一筆6500美金做為變更包裹所有人的手續費，許女立刻匯款至對方指定帳戶，換算約20萬元台幣，過了幾天，對方傳電子郵件給許女，表示已寄送一個裝有180萬美金的包裹，但須先匯款3萬5000美金後才能收件，許女又立刻匯款110萬元給對方，並照楊男指示，對銀行臨櫃關懷人員表示是匯錢給親戚，直到後來連絡不上對方，也沒收到包裹，才驚覺遭到詐騙報警。

另一名黃姓女子在網路認識一名自稱是駐敘利亞的美軍「MN」，雙方以LINE聯絡交談一個多月，MN表示敘利亞正在內戰，打算將地契跟美金寄到台灣給黃女代為保管，要求黃女先匯款29萬元的簽署文書費用，黃女等了一個月遲遲未收到包裹，也聯絡不上該男，才知遇上詐騙。

警方表示，近來詐騙集團利用臉書或網路遊戲作連結，再透過LINE等通訊軟體加好友聊天，並放上外貌吸睛的大頭照，自稱為香港、澳門等地的投資顧問、集團公司或駐敘利亞美軍等，每天以柔情攻勢及甜言蜜語噓寒問暖，讓渴望愛情呵護的熟男熟女很容易就落入陷阱，再於博取信任後，邀請被害人合作投資賺錢，並當作未來結婚基金，現在更以寄送禮物或代保管地契、美金之名，展現其信任對方的表現，誘使被害人匯款，等到發現被騙後，往往愛情跟金錢已落得兩頭空。

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(中時 )