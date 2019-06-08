總統蔡英文的姪子蔡姓男子，因為與一名陳姓女同事有「頻繁的肢體接觸」被妻子提告外遇。士林簡易庭調查後認為，蔡、陳之間的互動是一般朋友會有的舉動，蔡妻提供的對話紀錄，也無法證實其真實性，判決她敗訴。

聯合報報導，蔡男跟妻子結婚10多年，兩人育有3名子女，不過太太但認為陳女介入她婚姻，害得老公拋家棄子，身心受創，向丈夫跟陳女兩人連帶求償精神損害金30萬元。人妻指，陳女明明知到先生已婚，卻在2016年11月在咖啡廳，跟先生有牽手、抱抱還撫摸彼此的頭髮等行為，人妻還陳女傳「寶貝」、「以結婚為前提」等訊息給先生。

此外，人妻也在先生手機中，發現有摩鐵、驗孕棒等關鍵字搜尋紀錄，甚至在他跟陳女的語音簡訊中，而她將丈夫的事情揭發後，丈夫更直接搬出家裡，人妻強調曾親眼看到陳女進先生入該住處，去年也曾看到兩人在壽司店互動親密的用餐。

不過蔡姓人夫則全盤否認妻子的控訴，他表示自己跟陳女本來就是認識很久的同事，兩人只是朋友，自己沒有外遇，跟陳沒有男女感情。他反控妻子已跟他人多次逾越男女分際，自己才會從家裡搬走。人夫還說太太提供的影片、照片與對話紀錄都是偽造的。

法官調查發現，蔡男當時和陳女在咖啡廳時，用手碰觸了陳女頭部、右上臂；陳女也摸了蔡的背部，席間兩人還有互相摟腰的動作。不過法官認為蔡、陳兩人雖然

身體接觸頻繁，但都不是什麼私密的部位，難認兩人有有逾越分際，因此沒有侵害到太太的配偶權，且原告的也無法證明翻拍下來對話紀錄的真實性，判決袁女人妻求償駁回，可上訴。

(中時電子報)