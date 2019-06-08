台灣第一名模林志玲EQ高、人緣好，最近她閃電宣布嫁給小7歲日本男星Akira，姐弟戀修成正果引來許多圈內好友留言祝福，閃婚後傳林志玲和老公飛往洛杉磯度蜜月，今(8日)天王王力宏在小巨蛋開唱，林志玲也沒缺席，跨海送上花籃，獻出升格人妻後的第一個祝福。
2013年王力宏閃婚，那時候林志玲被問到對此事看法，她驚訝表示：「好棒喔，他能找到幸福、找到牽手的另外一半，羨慕極了」。如今換林志玲閃婚找到另一半，今她不忘送上花籃，並寫下：「Music man力宏，永遠的龍的傳人，永遠的火力全開，演出成功！場場爆滿！志玲」，可見兩人好交情。
而Akira娶到台灣女神林志玲，日本媒體推測，Akira當年以精湛舞藝加入放浪兄弟，但如今年紀大了又成家了，圈內人認為Akira「應該不會再繼續激烈的跳舞」，甚至有可能引退、退居幕後，而Akira先前接受記者大友陽平訪問，也坦言今年是儲蓄期，之後想以洛杉磯為據點，學好語言和各種技能，提高視野，似乎和媒體推測「10年後轉型為國際級製作人」不謀而合。
(中時電子報)
#林志玲
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。