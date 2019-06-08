林志玲今為王力宏開唱送上花籃。（圖／翻攝自王力宏工作室微博）

日媒推測Akira未來會引退，退居幕後。（圖／翻攝自EXILE-AKIRA微博）

台灣第一名模林志玲EQ高、人緣好，最近她閃電宣布嫁給小7歲日本男星Akira，姐弟戀修成正果引來許多圈內好友留言祝福，閃婚後傳林志玲和老公飛往洛杉磯度蜜月，今(8日)天王王力宏在小巨蛋開唱，林志玲也沒缺席，跨海送上花籃，獻出升格人妻後的第一個祝福。

2013年王力宏閃婚，那時候林志玲被問到對此事看法，她驚訝表示：「好棒喔，他能找到幸福、找到牽手的另外一半，羨慕極了」。如今換林志玲閃婚找到另一半，今她不忘送上花籃，並寫下：「Music man力宏，永遠的龍的傳人，永遠的火力全開，演出成功！場場爆滿！志玲」，可見兩人好交情。

而Akira娶到台灣女神林志玲，日本媒體推測，Akira當年以精湛舞藝加入放浪兄弟，但如今年紀大了又成家了，圈內人認為Akira「應該不會再繼續激烈的跳舞」，甚至有可能引退、退居幕後，而Akira先前接受記者大友陽平訪問，也坦言今年是儲蓄期，之後想以洛杉磯為據點，學好語言和各種技能，提高視野，似乎和媒體推測「10年後轉型為國際級製作人」不謀而合。

(中時電子報)