演員群助陣。三立提供

三立藝能之星大海選自5月初開始進行北中南初選，全台報名人數近300位，挑選出29位佼佼者，今（8日）於埔心牧場舉行決賽。八點檔《炮仔聲》演員李燕、陳冠霖、江宏恩、陳小菁；華劇之星邵翔、小蠻、《天之蕉子》演員楊小黎、陳謙文、台語創作才子江志豐擔任評審。

決賽分三階段，每一階段參賽者均有自我介紹第、才藝表演及加分題考驗，第一階段由李燕、陳冠霖、江宏恩、陳小菁擔任評審，加分題考驗為現場示範炮仔聲經典橋段，第二階段由華劇之星的情侶檔邵翔、小蠻擔任評審，加分題項目為包含喜怒哀樂的情境劇。

第三階段由楊小黎、陳謙文擔任評審，加分題為比手畫腳演出抽到的三立劇名。29位進入決賽的參賽者使出渾身解數，搬出唱歌、跳舞、模仿、國劇等才藝，現場更即興考驗他們的演技及臨場反應。

其中一位參賽者分飾男女反串，穩健台風、精彩表演獲得滿堂采，李燕也給予有意進入演藝圈的年輕朋友們建議，「態度比表演的內容還重要」。另有參賽者上台後太緊張，一時說不出話來，陳冠霖也特別幫她加油打氣。

(中時 )