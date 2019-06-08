鄭怡靜、林昀儒笑傲香港 桌球混雙二連冠 20:492019/06/08 中時電子報 李弘斌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣混雙鄭怡靜（左）、林昀儒在香港桌球公開賽攜手奪冠。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鄭怡靜、林昀儒在香港桌球公開賽擊敗南韓對手奪冠。（嵌入自愛爾達體育家族） 繼上周在中國大陸深圳桌球公開賽攜手奪冠，台灣混雙拍檔鄭怡靜／林昀儒今天再接再厲，以11比8、11比3、11比7輕取南韓組合李相秀／崔孝周，連兩周奪冠，也是兩人合作所摘下的第3冠。 鄭怡靜／林昀儒的搭檔首冠是今年3月的阿曼公開賽，近況更只能用火燙形容，今天碰上南韓組合，全場占盡優勢，次局甚至只讓對手拿到3分。這組混雙搭檔後勢看漲，甚至已被大陸方面鎖定，可能成為東京奧運的威脅。 (中時電子報) #鄭怡靜 #林昀儒 #混雙 #桌球 也許您會感興趣 推薦閱讀 科創板發行配售 規範承銷商11不 04:102019/06/04 焦點新聞 龍邦加碼 泰山股價創11個月新高 04:102019/06/04 證券．權證 陸桌球國手馬龍獲第28個公開賽冠軍 刷新球史紀錄 13:332019/06/04 兩岸 MLB》馬林魚吃錯藥 單局11分灌醉釀酒人 16:192019/06/05 體育 普悠瑪翻覆案 宜檢11時發布偵結結果 09:102019/06/06 社會 金牌混雙組合香港桌球賽進8強 15:132019/06/06 體育 運彩逾20場賽事 伴球迷慶端午 19:472019/06/06 財經 11製造業納7休1例外 下周討論 04:092019/06/07 金融．稅務 林昀儒鄭怡靜勇闖香港桌球賽冠軍戰 19:172019/06/07 體育 拖了5年 豐原11-11號道路8日啟用 15:372019/06/08 生活 體育熱門新聞 日職》王柏融巧打敲安 渡邊諒滿貫炮重擊阪神 - 體育 NBA》里歐納德是誰？麥當勞虧大了 - 體育 MLB》勇士打爆仇家 陳偉殷中繼止血 - 體育 亞洲盃》籤運好差！中華男籃跟大陸同組 - 體育 NBA》3連霸夢碎？暴龍逆襲勇士聽牌 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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