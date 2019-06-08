鄭怡靜、林昀儒在香港桌球公開賽擊敗南韓對手奪冠。（嵌入自愛爾達體育家族）

繼上周在中國大陸深圳桌球公開賽攜手奪冠，台灣混雙拍檔鄭怡靜／林昀儒今天再接再厲，以11比8、11比3、11比7輕取南韓組合李相秀／崔孝周，連兩周奪冠，也是兩人合作所摘下的第3冠。

鄭怡靜／林昀儒的搭檔首冠是今年3月的阿曼公開賽，近況更只能用火燙形容，今天碰上南韓組合，全場占盡優勢，次局甚至只讓對手拿到3分。這組混雙搭檔後勢看漲，甚至已被大陸方面鎖定，可能成為東京奧運的威脅。

(中時電子報)