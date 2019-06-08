今天(8日)全台各地都為多雲到晴的好天氣，許多地方也出現36度高溫，而明天端午節連假收假日也是類似天氣，但受到鋒面雲系靠近影響，入夜後西半部及東北部地區將會開始降雨，民眾需注意瞬間大雨、雷擊與強陣風。

中央氣象局在臉書表示，9日由於鋒前西南風沉降及較為晴朗天氣的影響，臺北盆地、花東地區及高屏近山區容易有36度以上高溫發生的機率，因此與今天相通，中午應避免滯留戶外，適時補充水分，防止中暑。

由於西南風逐漸增強，明日起，北部、東南部及馬祖沿海容易出現8至9級強陣風；此外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，用路人必須多加注意。

根據環保署空品預報，8日鋒面位於台灣北部海面上，環境風場為西南風，北部空品區清晨風速偏弱，污染物易累積，白天受熱力作用有利垂直擴散及入夜起受降雨洗除作用影響，空氣品質可望轉為良好等級為主。

(中時電子報)