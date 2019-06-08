端午節後人潮湧向溪頭避暑，延溪公路大塞車。（廖志晃攝）

端午節連續假期豔陽高照，避暑人潮湧向溪頭，而且適逢鹿谷鄉農會舉辦春茶賽展售會，延溪公路交通打結大塞車；溪頭妖怪村湧入3萬人次，但是，妖怪村長林志穎卻因為在途中塞車，無法上山，從替代道路折返！

8日上午，延溪公路往溪頭，從過初鄉橋後的三彎段就開始塞車，直到中午車潮都是絡繹不絕；縣警局交通大隊和竹山分局都派員警站崗疏導交通，但由於道路狹窄，也只能維持緩慢前進的狀態。甚至有1部救護車被卡在車陣中動彈不得，後來只能逆向突圍，險象環生！

縣府工務處長陳錫梧表示，主要是假日車潮太多，而且，溪頭停車空間不足所致。

溪頭最熱門的景點妖怪村，有近3萬人次造訪；不過，妖怪村長林志穎上午8點從竹山鎮出發，途中遇上大塞車，最後，還沒有到達妖怪村就無奈折返！

鹿谷鄉人士指出，除了停車空間不足，溪頭目前還採取傳統人工收門票、點人頭的方式，入園車輛前進速度緩慢，以致後方車輛回堵，是造成塞車的重要原因。

(中時 )