夜市辦見面會。

林思宇與吳念軒、李佳豫、吳欣芸為主演台視、三立週日偶像劇《月村歡迎你》一起掃街，她笑說：「這就是接地氣。」這次掃街幾位演員原先還擔心粉絲不多，結果到現場已有滿坑滿谷粉絲圍繞著他們。林思宇表示，她日前生日時把3個生日願望都許給收視率，果真上週收視衝到1.42，如願實現讓她好感動，笑說要繼續當「接地氣女王」。

吳念軒在劇中搞笑無厘頭，私下也很會搞笑，第一次掃街的他，原以為掃街是真「掃」街，所以一到現場就問說：「掃帚呢？」每次辦活動不知是不是因為緊張的關係，他都笑自己會當機，一下說餓一下又想上廁所，李佳豫也爆自己每次來夜市都很搞笑，因為她都會戴墨鏡逛夜市，沒想到原本要低調的她，每次都變成更招搖引人注意。

今(8日)是李佳豫的生日，掃街當天特別為壽星安排了驚喜，原來走到一半時，吳念軒突然從店家處拿出了一束花和蛋糕，為這位美麗女醫生慶生，這舉動讓李佳豫有些受寵若驚，因為她沒想到吳念軒還在掃街過程中安排了暗樁，李佳豫笑說這還是人生第一次在夜市慶生，而且圍繞著這麼多粉絲，她表示近幾年拍戲她都會在生日當天請假，因為之前有一次劇組為李佳豫慶生，導演又上演一齣抱怨戲，在現場說她不會演戲，當時被這惡整差點弄哭，林思宇聽後笑說：「搞不好導演是真的在罵妳！」

本週吳念軒與李佳豫有場人工呼吸戲，吳念軒卻硬說這就是吻戲，是兩人的初吻，由於兩人太熟，拍時反而是吳念軒覺得尷尬，被笑「好嫩」，因為多一點會被誤認吃豆腐，李佳豫笑吳念軒說：「你幹嘛緊張，你躺在那，是我對你吹氣！」吳念軒還開玩笑說拍嘴對嘴戲像吃軟糖，讚美李佳豫的唇軟，林思宇笑說這齣劇會有不同方式的吻戲，就是為了增加劇情的情趣，像她之前臭豆腐之吻，現在回想起來都還覺得好臭，表示要再衝一波吻戲，因為輸人不輸陣。

(中時 )