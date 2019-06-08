小朋友在PK獲勝後振臂歡呼

2019安聯小小世界盃足球賽的花東賽區今天在花蓮德興體育場熱鬧展開，在主辦單位多年奔走大力推廣下，今年的參賽隊伍爆增至64隊，比起去年的40隊足足成長了60%，令主辦單位相當驚喜，花蓮縣政府北區服務中心主任游煌明也展開雙手熱烈歡迎所有參賽的小球員及家長來到好山好水好有趣的花蓮，希望大家都能享受比賽的樂趣、踢得開心，安聯人壽的代表花蓮北區通訊處經理蘇莉穎也到場致意，還準備了很多足球體驗遊戲的小禮物與小朋友同樂。

邁入第六屆的安聯小小世界盃由中華民國迷你足球協會、動健科技主辦，安聯人壽冠名贊助，今年更獲得樂得Lotto贊助球衣與競賽足球，晉級隊伍將會獲得樂得贊助的精美神秘禮物。推廣幼兒足球已超過十年的張武業教練特別提到，「十年來的努力，從一開始不受到大家的重視，到目前滿滿的人潮與支持，不只是感動，更看見台灣足球產業的機會。」

由於今年賽制採世界盃賽制，總決賽前先踢循環賽，各組前兩名後再踢淘汰賽，因此今年總決賽在開賽前就有晉級限制，所以各隊無不卯足全力取勝，因此比賽過程也相當激烈。

去年晉級全國賽的武士岸今年也報了相當多支隊伍，無奈因強度不足、臨場表現不佳，因此只有1隻U15球隊晉級，其他都全軍覆沒。總教練劉彥平表示，他們相當重視安聯盃，因為是俱樂部全體努力的目標也是年度盛事，惟因天候影響，加上室內球場太少，球員練習的時間不足，希望明年捲土重來。

堪稱是今日大贏家的北濱俱樂部，今天共有三支隊伍晉級，總教練林驍城也是協會秘書長張武業昔日的子弟兵，承襲恩師的隊訓「快樂踢球、紀律嚴明、正確態度」來管理教導旗下所有選手，即便每週只有二次練球時間，但都能要求訓練的效率，因此能將平時的訓練換來佳績。

北濱俱樂部教練林驍城指導小朋友。（迷你足球協會提供）

(中時電子報)