美國財政部7日宣布對伊朗最大的石油化工企業「波斯灣石油化工公司」（PGPIC）及其39家子公司實施制裁，理由是該公司為伊朗伊斯蘭革命衛隊所屬的建築公司提供金融支援。美國財政部長穆努欽警告外國企業，若與PGPIC交易，也將受到美國制裁。

美國財政部發布聲明稱，PGPIC及其39個子公司以及境外銷售網路在美國境內的資產將被凍結，美國公民不得與其進行交易。穆努欽表示，此舉是為了警告任何向伊斯蘭革命衛隊提供經濟支援的組織和企業，會遭到美方制裁。

美國國務卿蓬佩奧則表示，這項政策是美國對伊朗「極限施壓」的新舉措，可切斷伊朗政府破壞中東穩定所需的經濟來源。蓬佩奧日前曾宣稱，美國願意與伊朗進行不預設條件的會談，但美國對伊朗保持壓力的措施不會鬆動。伊朗外交部對此回應說，美方是在玩文字遊戲，伊朗沒興趣。

據伊朗華語台報導，路透援引分析師的話稱，美國對伊朗石化部門實施制裁只具有象徵意義，實際上影響甚微。

美國於4月將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織。美國金融機構凍結了伊朗伊斯蘭革命衛隊在美境內資產，美國境內任何個人將被禁止為伊斯蘭革命衛隊提供支援，伊斯蘭革命衛隊相關人員也被禁止入境美國。

(中時 )