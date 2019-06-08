不怕遭公司異樣眼光，鴻海員工現身挺韓。(中天新聞提供)

一句話「韓粉翻不過這座山」，讓鴻海員工現身花蓮挺韓！高雄市長韓國瑜今(8)日在花蓮造勢，一群人海中有位鴻海工程師顯得格外特殊，他無畏外界眼光，就算老闆郭台銘要選總統，就算家人都親綠，他還是翻過中央山脈，隻身來到花蓮挺韓。

中天新聞報導，鴻海韓粉王先生隻身來花蓮挺韓，其實是被名嘴激出來的。「韓粉翻不過這座山」，他就特地翻給不看好花蓮造勢的名嘴看。首次參加造勢大會，自稱是來自土城的土包子，真實身份是鴻海員工，他認為，工作和選舉是兩碼事，不必混為一談，且他也不會有壓力。

不過，如果他表態挺韓，老闆無法包容怎麼辦？他回應說，「萬一他選總統，庶民會很慘。」他已待鴻海第8個年頭，今天會拋頭露臉力挺韓國瑜，其實是因為看到韓國瑜在高雄那一役，讓國旗飄揚讓他超感動。他說，看到YouTube的畫面都會流淚，從此徹底被韓國瑜圈粉了。

王先生雖是鋼鐵韓粉，以往都是在網路上默默支持，這次他隻身一人提前一晚抵達花蓮，就是因為家人都是深綠選民。他坦言，政治這一塊都是看個人，家人間不會特別去談。他強調，自己很重視「愛與包容」這句話，雖然他身份特殊，但還是選擇站出來力挺。

鴻海韓粉敢於鏡頭前表態，網友紛紛按讚，「真是勇敢的男子漢大丈夫」、「太讚！我是韓粉我驕傲」、「這位太屌了」、「你這員工比你老闆更霸氣更包容 讚」、「太危險，太危險了，工作重要，薪水重要」、「韓粉的愛與包容⋯⋯呵呵」。

(中時電子報)