黃媽媽。馬克吐溫國際影像公司提供

劇中橋段。馬克吐溫國際影像公司提供

陳妤飾演記者。馬克吐溫國際影像公司提供

政治職人劇《國際橋牌社》以90年代民主化歷程為主要背景，繼還原立法院打架（韓扁事件）、中韓斷交抗議等場景後，日前在景美人權園區拍攝「黃國章事件」。

這是關於一名軍人在軍中受虐致死的真實案件，當時軍方表示黃國章是受不了軍中生活而自殺，黃媽媽從軍方拿到遺體的照片發現黃國章的頭上有一隻鋼針，使黃媽媽懷疑軍方說詞而獨自一人踏上追尋真相之路。

劇中黃國章的母親─黃媽媽（陳碧娥）客串詮釋自己發生的故事，湊巧的是拍攝日正好是黃國章忌日的前一天，劇組人員當初安排拍攝行程時期時並不知道這件事。受邀客串國際橋牌社的黃媽媽表示，「能參與拍攝十分榮幸，也希望透過戲劇能讓大家更重視軍中人權議題」。

劇中的立委陳木寬受江志偉及黃媽媽請託，協助調查釐清案件，陳木寬帶著黃媽媽召開記者會，真實事件在戲劇中上演，黃媽媽哭喊「還我兒子命來」，唐從聖、夏騰宏、陳妤在拍攝過程中都忍不住鼻酸，對黃媽媽的遭遇感到心疼。

(中時 )