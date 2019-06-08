茶農蕭永南，勇奪鹿谷鄉農會春茶賽頭等、二等及三等獎。（廖志晃攝）

鹿谷鄉春季比賽茶展售，吸引民眾來找茶。（廖志晃攝）

鹿谷鄉農會春茶比賽，8日舉辦頒獎及展售會，縣長林明溱頒獎時表示，南投縣農會與大陸山東省台商簽訂4年5億元的茶葉訂單，近期第2批茶葉將裝櫃出貨；另外，今年茶業博覽會10月登場，將接連舉辦11天，請茶農備妥茶葉在茶博展售。

今年鹿谷春茶萌芽期受氣候影響，降雨量不足，茶菁生長稍有延遲，且減產約2成；擔任評審的茶改場課長林金池表示，由於春茶採摘期間天氣晴朗，可進行日光萎凋，對於控制茶菁萎凋及發酵程度極有幫助，得獎茶樣均質性很高，都能表現出凍頂烏龍茶的特色。

鹿谷鄉農會今年春茶報名參賽茶樣共6701件，入等比例15.29％，未入圍茶樣則達49.17％，亦即近半數被淘汰出局，鑑別度極高；茶農張宏斌在激烈的競爭中脫穎而出，勇奪特等獎（第1名）。

林明溱表示，南投世界茶業博覽會預定在10月1日到11日舉行，今年展期11天比往年延長2天，希望茶農能夠預留一些春茶，在茶博會時展售，讓更多人品嘗凍頂烏龍茶的好滋味。

(中時 )