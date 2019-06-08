民進黨總統初選政見會今天登場，蔡、賴直球對決，前主持人彭文正和前太陽花成員妖西，賭蔡英文總統的看稿次數，未料蔡英文居然高達86次，彭文正慘輸，更讓他嚇到慘叫！

蔡英文和賴清德在政見會上從憲改談到稅改，數度交鋒，蔡過程中3次喊「清德兄」，對賴溫情喊話。賴清德則訴求接棒沒有宮廷政變問題，並質疑蔡未做到團結基本的要求。蔡英文則再喊「2020不能說只有我才能贏，而是要一起贏，一加一絕對大於二」，賴清德回擊說，所謂一加一，到底「一」是由誰來代表，蔡總統可以主張是她，「我認為是我」。

前政論節目主持人彭文正在臉書表示，他和妖西、崇敬、秉松，4個人賭蔡總統在政見會申論10分鐘，會低頭看稿幾次？他賭10-20次，妖西、崇敬、秉松賭20次以上，結果彭文正嚇到慘叫，蔡英文居然高達86次！彭文正輸了80元，讓失業又賭輸的他不禁喊：「我好慘呀！」

妖西也在臉書貼文指出，電視政見會時，賴清德低頭看稿次數0次，蔡英文居然超過80次。

網友說：「因為蔡總統的需要，讀稿機的研發日新月異喔！口才好不好在其次，主要是那些政策，不就是蔡總統每天接觸的嗎？感覺小英從事研究或國策顧問等思考型的工作會比較擅長！」不過也有人認為，「看稿表示謹慎，以免說錯話，被有心人士錯誤解讀，有啥好嘴的？」

(中時電子報)