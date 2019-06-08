曾擔任高雄市長韓國瑜競選發言人的國民黨不分區立委陳宜民，6日在政論節目爆料，指選舉結束後並未收到韓國瑜的感謝。當時陳宜民也為王金平抱屈，覺得韓國瑜欠王金平一個人情，王金平8日上午在岡山「高雄三山分會之友會」現場受訪，聽聞記者提問此事，臉色隨即一變、口吻嚴肅回應「他為他自己抱屈就好，不要管到我的事來」。

陳宜民6日在《鄭知道了》節目上表示，去年王金平盡心盡力動員農會系統，替韓國瑜辦「三山」造勢，為韓國瑜奠定勝利的基礎。主持人鄭弘儀接著問陳宜民「王金平那天說心寒，是對誰心寒？」陳宜民頓時覺得尷尬、說不出話來，一旁有來賓脫口而出「韓國瑜啦」。

8日記者再度追問王金平，韓國瑜選後是否有當面向他道謝，王金平還是回答「我忘記了。」被問及之後跟韓國瑜是否有合作的可能，王金平沒有正面回應，表示目前就是要讓國民黨成為2020年政權輪替的一個黨，現在一切還是以黨為依歸。所以我勤走基層，就是要當黨的支柱後面的能量。

(中時 )