鴻海董事長郭台銘暗酸高雄香腸運到花蓮，沒有考慮運輸成。(圖擷自2020韓國瑜總統後援會)

高雄市長韓國瑜花蓮造勢，主辦方稱15萬人湧入力挺，東大門一堆攤商跟著沾光大發利市。鴻海董事長郭台銘同為初選競爭對手，卻暗酸高雄香腸運到花蓮，沒有考慮運輸成。對此，韓粉在絲專回嗆，韓總看的是百姓翻山越嶺到花蓮的相挺，「真心熱情無價」。

2020韓國瑜總統後援會今PO文提到，郭董批花蓮造勢無成本概念，說「一條香腸遠從高雄運到花蓮，沒有考慮運輸成本？」PO文反問，「知道您和韓總的不同點在哪嗎？您看到的是攤販賣的那條香腸成本！韓總看到的是翻山越嶺從高雄運到花蓮的百姓那顆相挺的真心。」

郭董這句話立刻在社群炸鍋，韓粉紛紛留言表示，「就是yes I do」、「庶民是活在歡樂的氛圍，郭董是在算計他經營企業的成本」、「他在運送高雄的芭樂去大陸時，怎麼沒計算運輸成本？」、「真情熱情無價」、「重點不在成本，是人心」、「開一台車，多載100公斤香腸需要多少成本？」、「勿忘世上苦人多」。

(中時電子報)