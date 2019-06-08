鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社，8日舉辦春茶比賽頒獎及展售會，烏龍茶組由柯俊合獲得特等茶王獎、新品種組由賴能炫拿下特等茶王獎；縣長林明溱頒發匾額致賀，並勉勵茶農精進製茶技術，製作安全、高品質茶葉行銷全世界。

林明溱表示，今年參加凍頂茶葉生產合作社評鑑的茶樣相當踴躍，在嚴格的把關下，比賽茶品質都相當好，受到全國愛茶人士的喜愛，部分茶農手上的茶葉已經銷售一空，現場攤位詢問度和購買率都很高，場面相當熱絡。

林明溱表示，南投世界茶業博覽會預定10月舉辦，今年展期11天，比往年多2天，歡迎茶農拿出最好的茶參展，讓更多人分享凍頂烏龍的好滋味。

林明溱說，縣府與縣農會拓展大陸市場，3月間到大陸山東濟南行銷觀光與農產時，爭取到大陸台商4年5億元的茶葉訂單備忘錄，日前首批5000公斤茶葉，總值約2500多萬元已經裝櫃出貨，近期第2批訂單也將出貨。

(中時 )