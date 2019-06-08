王力宏今晚在小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

王力宏今晚在小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

王力宏今晚在小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

王力宏今晚在小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

王力宏今晚在小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

王力宏今晚在小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

李靚蕾。（盧禕祺攝）

林志玲送花籃祝賀。（盧禕祺攝）

王力宏8日起連二天在台北小巨蛋舉辦「龍的傳人2060」演唱會，今晚首日邀來五月天主唱阿信助陣！阿信出場前，王力宏感性表示：「一路走來遇到很多貴人，就認識了這位超級天才。」兩人合唱由阿信填詞、王力宏譜曲的〈在梅邊〉，王力宏笑說：「創作方面，因為我的中文實在很差、經常要求救，像阿信寫的詞，我大概每3個字要查一次字典。」自嘲整首歌1000個詞，「我查了字典300次」。

王力宏表示，自己的中文詞彙有一半是阿信教的，另一半則是方文山，當場邀阿信再度合作，王力宏問：「我是發微信還是IG給你比較方便？」阿信笑回：「IG現在很危險，路上都有糾察隊在。」拿周杰倫經常關切阿信IG內容當梗開玩笑。

43歲王力宏相隔8年四度攻蛋，特別準備7套服裝、超過30首曲目，硬體、服裝甚至節目編排都準備不少驚喜，他老婆李靚蕾也夫唱婦隨，開場前先到VIP座位區，代替老公招呼藝人好友，演唱會開始後坐台下欣賞，全程力挺老公。

王力宏今化身從2060年搭太空梭回到現代的「龍的傳人」，他獨奏銀色龍身造型的吉他揭幕，接著率16名舞者唱跳〈蓋世英雄〉，相隔多年唱回台北，王力宏感性說：「時間總是在過了以後才感受到它流失的快，還好今晚我們又聚在一起，可以讓時間暫停那麼一下子，這8年來，我的生活經歷很多，生命也多了很多重要的人。」

〈A.I.愛〉快歌段落時，王力宏與女舞者熱舞，展現不同以往的一面，聽到滿場1.1萬名歌迷歡呼聲，他興奮喊：「這就是有血有肉、有態度的聲音，也就是我想念的、台北的聲音！」喊話滿場1.1萬名歌迷搞一場「大家玩到爽的演唱會」。

美中不足的是，今開場舞台兩側大螢幕故障呈現黑色畫面，直到第二首尾聲才恢復正常，對此主辦單位表示：「（力宏）火力太強、LED熱當機，關機重開就OK了。」這次是王力宏出道24年的第五套巡迴演唱會，製作成本超過5000萬，二場票房進帳7000萬，台北2天唱完總票房累積破10億台幣。

(中時 )