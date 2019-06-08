史上首次舉辦的亞洲盃男籃資格賽，8日晚間在印度邦加羅爾舉行分組抽籤儀式，結果中華隊籤運欠佳，竟跟中國大陸、日本、馬來西亞分在預賽B組，屆時中國大陸也將派隊來台打客場賽事，相信屆時又要掀起兩岸對決話題！

亞洲盃資格賽改採主、客場制，每隊將打6場小組賽，時間點分別在今年11月、明年2月與明年11月，每個時間點打兩戰，最後各組前2球隊直接獲得2021年亞洲盃參賽權，6個分組第3、總共6隊在明年2月進行「6搶4」附加賽。

假如中華隊無法擊敗中國大陸、日本兩個強敵，至少也要確保遭遇馬來西亞的兩戰全勝，力保B組第3打明年附加賽，不過除了中國大陸不一定派出真正國家隊應戰，日本的八村壘、渡邊雄泰兩名好手也可能因為NBA下季開打缺席。

至於亞洲盃資格賽其它分組情況如下：A組菲律賓、南韓、印尼與泰國；C組澳洲、紐西蘭、關島與香港；D組黎巴嫩、伊拉克、巴林與印度；E組伊朗、卡達、沙烏地阿拉伯與敘利亞；F組約旦、哈薩克、斯里蘭卡與巴勒斯坦。

(中時電子報)