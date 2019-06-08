提姆以一記反拍切球把喬帥牽制在對角，再用一記正拍重抽拿下賽末點，連兩年殺入法網男單決賽。（嵌入自法網官方臉書）

儘管第5盤4比1領先時，雨神一度給對手喬柯維奇（Novak Djokovic）喘息機會，奧地利「小鮮肉」提姆（Dominic Thiem）還是穩紮穩打，以6比2、3比6、7比5、5比7、7比5贏得這場超過4小時的激戰，不但中止喬帥在四大賽的26連勝，也連兩年殺入法網男單決賽，再次與「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）爭冠。

「唉，我兩次大滿貫決賽的對手都是納達爾，」提姆在打打停停的5盤大賽獲勝後，於場邊受訪又不禁苦笑，但還是打起精神說：「我會努力做好準備，迎接這場硬仗。」

喬帥與提姆的男單準決賽本該在7日完成，但在第3盤提姆3比1領先時，比賽再次因雨中斷，只好延到8日續戰。復賽後兩人依舊打得難分難捨，一路打進到決勝的第5盤。

第5盤提姆率先破發並取得4比1領先時，比賽又因雨勢過大而喊卡。雨神攪局一度成為喬帥契機，他在第10局救回兩個賽末點，扳成5比5平手。

喬柯維奇輸給提姆後難掩懊惱。（路透）

第11局提姆穩健保發，第12局則打到兩度丟士，提姆靠喬帥底線抽球掛網，逼出此役第3個賽末點，最後他在大角度調動對手後，於底線打出強勢的正拍致勝球，也把喬帥從去年溫布頓以來的四大賽26連勝紀錄送入歷史。

提姆生涯第2度打入大滿貫決賽，對手偏偏都是納達爾。儘管去年決賽提姆以直落3敗北，但兩人生涯12次遭遇有11次為紅土球場，提姆以4勝7敗居於下風，卻也是少數能抗衡紅土之王的好手。兩人今年才在巴塞隆納4強對決，提姆以兩個6比4勝出，應該能給這位奧地利小將不少信心。

(中時電子報)