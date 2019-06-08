年輕的單身媽媽欠了大筆債務抱著年僅10歲的幼子走上絕路，哥倫比亞有名32歲的單親媽媽因龐大的債務纏身不堪負荷，竟然帶著年幼的孩子輕生，當時趕到現場的警消，親眼看著小男童哭喊著「媽媽不要」，小小的手緊抓住鐵杆想活下去，下秒媽媽就抱著他輕生，警消忍不住崩潰抱頭痛哭。
每日郵報報導，女子Jessy Cruz獨自養育10歲大的兒子May Ceballos，她積欠了大筆債務，被債主輪番上門討債，今年二月Jessy Cruz走投無路而選擇帶著幼子輕生。她抱著兒子到當地一座離地高約100公尺的大橋（La Variante Bridge）。在眾目睽睽下做了最壞的選擇。
綜合媒體報導，當時警消獲報後趕到現場，警消與當地居民都苦苦勸說要她不要做傻事，小男孩也哭求媽媽「不要跳」、大喊「不想死」，小手緊抓著橋邊鐵條，但最終仍發生憾事，Jessy Cruz抱著10歲的幼子輕生雙雙身亡。
★中時電子報關心您：再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。