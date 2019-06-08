年輕的單身媽媽欠了大筆債務抱著年僅10歲的幼子走上絕路，哥倫比亞有名32歲的單親媽媽因龐大的債務纏身不堪負荷，竟然帶著年幼的孩子輕生，當時趕到現場的警消，親眼看著小男童哭喊著「媽媽不要」，小小的手緊抓住鐵杆想活下去，下秒媽媽就抱著他輕生，警消忍不住崩潰抱頭痛哭。

每日郵報報導，女子Jessy Cruz獨自養育10歲大的兒子May Ceballos，她積欠了大筆債務，被債主輪番上門討債，今年二月Jessy Cruz走投無路而選擇帶著幼子輕生。她抱著兒子到當地一座離地高約100公尺的大橋（La Variante Bridge）。在眾目睽睽下做了最壞的選擇。

綜合媒體報導，當時警消獲報後趕到現場，警消與當地居民都苦苦勸說要她不要做傻事，小男孩也哭求媽媽「不要跳」、大喊「不想死」，小手緊抓著橋邊鐵條，但最終仍發生憾事，Jessy Cruz抱著10歲的幼子輕生雙雙身亡。

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