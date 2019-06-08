國民黨高雄市長韓國瑜「決戰2020、贏回台灣」花蓮造勢場今日在花蓮東大門夜市旁舉行。韓國瑜搭乘白色廂型車在定點下車後，在隨扈保護下緩步進場，現場汽笛聲沸騰，韓粉簇擁韓國瑜夫婦寸步難行，韓國瑜夫人李佳芬也陪韓國瑜上台。

根據主辦單位表示，現場人潮已來到15萬人。

韓國瑜在演講說指出，台灣1100萬勞動力，近有550萬基層庶民，不管是批發零售、物流、餐飲、計程車，基層過的太辛苦。所以2020不光是中華民國的保衛戰，也要讓台灣人民脫離苦日子啊！

韓國瑜說，如果他有機會，有信心創造兩岸和平，有信心把台灣整個對外框架全部拆掉，有信心帶領所有基層民眾過好日子！

韓國瑜也呼籲，大家一起手牽手、心連心，為自己的前途大家要團結在一起。2020我們一定要讓民進黨下台！

知名的韓粉「高雄林小姐」也說，剛開始她心裡仍有點擔心，萬一花蓮人很少怎辦？因此她守著好幾台直播，到下午一點多現場椅子坐滿後，她就安心了，內心放下大石頭。

林小姐說很遺憾他沒到現場，但看了照片與電視後熱血沸騰，雖然有很多「韓黑」表示，這樣不是害很多花蓮人回不了家？但林小姐說，這都是假議題！

林小姐強調，這是政治活動，不是娛樂活動，竟然有這麼多人願意去花蓮支持韓國瑜！沒人招待、沒人發便當，真心支持，她引用網友的話，「網路上黑韓、馬路上挺韓」！

(中時電子報)