時代力量高市議員黃捷公布高雄市長韓國瑜上任後缺勤紀錄，酸韓「市長到處趴趴走，市政跟著大亂流」，缺勤紀錄會不會超過自經區的說帖頁數？但此舉不僅引來網友抨擊議員連公差或事假傻傻不分，就連陪同韓出訪打拚的國民黨議員們都看不下去，認為問政要就事論事，出國拚訂單時間硬要說成請假，批評黃捷不要逢韓必黑。

★網友抨擊傻傻不分

黃捷指出，韓國瑜的缺勤紀錄，包含事假、病假、公差等，零零總總加起來共請假約26天，儘管韓保證只會利用假日進行競選活動，不會影響市政，但她擔心一旦選戰進入白熱化階段，韓的缺勤紀錄將會更多，高雄不需要這樣漫不經心、無心市政的市長，若韓確定要選總統，請先辭掉市長再去參選，不要留下一堆請假紀錄，讓市民無依無靠。

不過，黃捷將公差、事假、休假及病假全部羅列出來，卻還混為一談發文稱請假，讓眼尖網友直言「高雄不需要這種連假別都不知道的網紅議員」；不少韓粉氣憤說，韓上任至今才請1次4小時的病假，和2次半天，2次1天的事假，其他都是出公差，韓拚成這樣卻被黑成這樣，那請公布前朝市長的缺勤紀錄。

★為高努力有目共睹

國民黨議員黃紹庭表示，韓國瑜公差5天、6天4小時、8天4小時分別到東南亞拚農漁產訂單、赴大陸搶訂單與投資洽談、前往美國行銷高雄和招商；韓國瑜光是用這10幾天的出國公差，創下的亮眼成績，是前朝一整年也無法達到的，怎會抹滅這些，刻意以缺勤請假來混淆。

議員蔡金晏則說，韓出訪大陸期間，韓就像是拚命三郎，隨同的議員們都直呼市長的行程不僅是鐵人，根本就是超人，每天忙成這樣，依舊認為時間不夠用；蔡強調，韓為高雄努力，有目共睹，就算沒出國出公差，韓在高雄也是馬不停蹄，希望大家問政要理性，凡事都要依事實來看。

(中時 )