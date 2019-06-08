黃捷(右)翻白眼畫面。(圖片取自高雄市議會質詢畫面)

時代力量高市議員黃捷公開高雄市長韓國瑜至今缺勤紀錄，狂批「市長趴趴走」，當然成為韓黑們最新話題；但只要細看紀錄表，真相不容混淆，所謂「23天又22小時的假」，其實有22天是公差，黑韓黑到是非不分，市民怎能不生氣？

黃捷形象清新，初登議會殿堂即引人注目，日前在議事廳質詢韓國瑜還算就事論事，儘管後來將質詢影片刻意剪輯後放上網，尚可說是為了政治演出，議場上各自立場，無可厚非，翻翻白眼純粹就是節目效果，也確實讓她「一翻而紅」。

然而，這次批評韓國瑜請太多假，黃捷恐怕踢到鐵板。要談請假，陳菊任內挨批颱風天擅離職守不說，2015年高雄登革熱4年1度大爆發，連續4星期單周病例破千，時任蔡英文全國競選總部主委的陳菊，卻跑遍全台奮力輔選，豈非更荒廢市政？

黃捷鎖定請假議題，把公差也算進去，可能原因只有兩個；從善意的方向解讀，新科議員大概不知公差等同上班，不過，和市長同一天宣誓就職議員的黃捷，既然義正辭嚴只給韓國瑜打2分，想必自己應該不會連公差是什麼都不懂才對。

第二個原因，想必只剩故意黑韓了！一拿到韓國瑜請假紀錄，彷彿撈到寶、撿到槍，不分青紅皂白先上網黑了再說，哪管那22天公差韓國瑜不是出國幫農漁民找通路，就是在拚高雄能見度；若真如此，那白眼議員就不只白目，而是黑心了。

心中可以有藍綠，做事不能沒是非，議員質詢天經地義，但要是真為高雄著想，穩紮穩打，揭密除弊，相信大家都有感受，連韓粉也會給予肯定；但為黑而黑，理盲至此，這次該輪到高雄市民翻她「白眼傻妹」了！

(中時 )