隨著勇士在今年總冠軍賽落居1比3淘汰邊緣，各種負面傳聞都出來了！《ESPN》記者溫霍斯特驚爆，勇士球員現在都對杜蘭特感到相當沮喪，因為他們認為杜蘭特7日應該可以訓練，然後8日復出，沒想到他竟然自己親口說出不打G4！

其實關於杜蘭特的小腿傷勢眾說紛紜，勇士總教練科爾的說詞也一變再變，原本科爾放話杜蘭特可打G4，卻又改口說可能會在G5或G6傷癒復出，代表連科爾自己也不清楚杜蘭特的復原狀況，但如今面臨淘汰邊緣，杜蘭特真的能上嗎？

《ESPN》球評傑倫羅斯更在G4賽前爆料，強調他在7日親眼看了杜蘭特訓練情況，直言杜蘭特在訓練中的表現不是很好，也讓原本以為杜蘭特能在今年總冠軍賽某個時機點復出的傑倫羅斯，改口認為杜蘭特今年總冠軍賽回不來了。

只是杜蘭特遲遲無法復出，難免給予外界不少遐想空間，畢竟他早已傳出打算離開勇士跳槽尼克或籃網，為了自己日後可以健康出賽，所以當前選擇刻意養傷不打也屬當然，但對那些苦苦等待他復出的勇士隊友而言，只能說情何以堪！

(中時電子報)