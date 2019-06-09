F-35戰機製造

除非土耳其回心轉意，放棄採購俄羅斯S-400飛彈防空系統，否則五角大廈準備把它參與F-35的工業製造業務轉交其他國家。

據《防務新聞》（Defense News）與《動力》（The Drive）網報導，美國代理防長夏納翰（Patrick Shanahan）6日已在致土耳其防長艾卡（Hulusi Akar）的信中表明，五角大廈打算將土耳其從F-35專案中剔除，而2020年初終止與如土耳其航太公司（Turkish Aerospace Industries，TAI），洛克桑（Roketsan），還有圖薩斯引擎工業（Tusas Engine Industries，TEI）等土耳其主要國防承包商的合約，只是眾多措施中的一項。

此外，如土耳其F-35飛行員在美國亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base），還有維修人員在佛州艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base）所接受的訓練都將停止，而美國在土耳其舉行的軍演也岌岌可危。

同時夏納翰直指，要是土耳其採購S-400，雙方必須擬定計畫，停止土耳其參與F-35專案。他並在信中強調，雖然美國設法維持雙方寶貴的關係，但只要土耳其接收S-400，就不會拿到F-35。

不過，五角大廈國防採購、科技與後勤部次長蘿德（Ellen Lord）指出，要是土耳其放棄採購S-400的計畫，還是能獲准繼續參與F-35專案。而俄羅斯最早可能在6月時，就會交付土耳其S-400。

(中時電子報)