從早期改善無力就醫的貧窮環境，到促進個人生活及整體經濟發展，四十多年來，來自德國的吳若石神父（Josef Eugster）讓台灣的腳底按摩揚名國際。他去台東監獄教課，並帶領團隊去過非洲、瑞士等四十逾國，並曾幫天主教教宗若望保祿二世服務，迄今在中國、瑞士及德國等地均有受訓合格的足部反射健康法專業人員。

儘管已是國際知名人物，但多年來吳神父仍維持一貫的樸實生活:早上四、五點起床，種菜，簡單吃點起司、麵包跟牛奶，然後捧著一本厚厚字典背片語。

「伊嘰拉阿禮拜……」吳神父拿著一張手寫紙條說：「這是阿美族話，泥(你)上個禮拜都在這裡嗎?」紙條上寫著中文、英文、德文及阿美族話，且用注音符號標示，類似的紙條有好幾千張，像爆米花一樣塞滿了竹籃。「你看，今天特別的，包紮傷口的繃帶仍許~許~地(徐徐)慎(滲)出血來，」吳神父用緩慢的文藝腔念著，我在旁差點笑出來；好奇有張紙條上寫著「豁免」，「不會太難嗎?」我問。「很難所以我要學啊。」吳神父回答地輕鬆。

一眼瞥見吳神父的寢室，約莫五坪大小，一張床掛了個蚊帳，一個小木櫃，其它幾乎什麼擺設也沒有，除了床頭一張類似觀音抱小孩的紅色剪紙。「神父，那不是觀音像嗎?」「啊，那是聖母啊，我很喜歡這張圖，耶穌是來自你們亞洲，聖母應該也是東方的樣子，」他提醒我出生在聖地的東方，應該要覺得與有榮焉。

來自瑞士山區，家有八個兄弟姊妹，12歲就進入修道院，吳神父說長濱跟他的故鄉很像，但這裡更棒的是有海，瑞士沒有，他很喜歡這裡，「我的小瑞士!」他歡呼說。

會不會一直待在這裡?「我現在還可以工作，還有力氣，」吳神父說，他考慮年紀大、生病了不能工作時就要回瑞士，但當地人有說要照顧他，「我不要做你們的負擔，不要給你們添麻煩，」他提到瑞士當地有專門照顧神父的機構，現在台灣也有類似神職人員的安養中心，在花蓮，他每周會帶團隊去幫神職人員做足底健康法，也想過或許「沒有元氣」的那一天，就留在台灣安養中心，教堂所有的一切就歸還給教會，塵歸塵、土歸土，「我們是上帝的工具啊，」他瀟灑地說。

去坐火車前，吳神父轉身旋開一個透明塑膠罐拿了塊小圓餅塞在我手裡，「走之前吃塊餅乾，就會記得這裡，」他露出慈父般地笑容，此時此刻，再難忘記，我私心祈禱，吳神父可以一直留在這裡。

吳神父的足部健康團隊跨越族群，來自越南、也有阿美族及台灣人。(圖／康健雜誌)

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(中時電子報)