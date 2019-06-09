芭蒂以網前扣殺拿下賽末點與生涯首座四大賽單打冠軍。（嵌入自法網官方臉書）

法網8日上演超嫩的女單決賽，結果23歲澳洲女將芭蒂（Ashleigh Barty）火力全開，以6比1、6比 輕取19歲的捷克非種子小將馮祖索娃（Marketa Vondrousova），成為46年來首位舉起澳網女單金盃的澳洲人。

兩人都是大滿貫女單決賽初體驗，左手持拍的馮祖索娃女單世界排名38，希望成為自1997年瑪尤莉（Iva Majoli），第一位年紀未滿20歲的法網女單冠軍，但首盤就被芭蒂壓著打。兩人首盤非受迫性失誤只差1次，致勝球芭蒂卻有13比2的絕對優勢，破掉馮祖索娃3個發球局，只花29分鐘就拿下首盤。

19歲小將馮祖索娃首次打入大滿貫決賽就吞下慘敗。（路透）

第2盤芭蒂又是首局就在丟士後破發，取得2比0領先，儘管馮祖索娃這盤略有進展，還能將局數咬住，不過芭蒂在5比3「聽牌」後毫不囉嗦，第9局打入丟士逼出冠軍點，以一記對角抽球把馮祖索娃帶出場外，再於網前高壓扣殺得手，破發成功也舉起生涯首座四大賽單打冠軍。

上一位贏得法網女單冠軍的澳洲人，就是傳奇名將瑪格莉特寇特（Margaret Court），其後絲托瑟（Sam Stosur）則在2010年拿下亞軍。芭蒂賽後表示，她和絲托瑟關係很好，也受到很多啟發，很開心能夠締造這項紀錄。法網封后之後，芭蒂下周最新世界排名將升到生涯新高的第2名。

馮祖索娃輸球後淚灑球場，但頒獎典禮隨即收拾情緒，感謝芭蒂和她的團隊給自己上了一課，並稱讚對手說：「妳真的打得很好，奪冠實至名歸。」芭蒂則說，馮祖索娃最近表現非常出色，鼓勵她繼續加油。

(中時電子報)