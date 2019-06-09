勸阻10多分鐘失敗的警察，看到這幕也忍不住相擁崩潰痛哭 (圖／影片截圖)
勸阻10多分鐘失敗的警察，看到這幕也忍不住相擁崩潰痛哭 (圖／影片截圖)
影音取自YouTube/GILBERT RODRIGUEZZZ，若被刪除請見諒

怎麼忍心？一名單親媽媽，因負債累累，還被房東趕出住處，萬念俱灰下抱著10歲兒子欲跳橋自殺，兒子在她的懷中不斷哭喊不要，還緊抓著旁邊欄杆不放，但媽媽無視兒子求情，依舊往下跳，最終也變成兩具屍體，在場的人也都崩潰。

綜合外媒報導，事情發生在今年2月的哥倫比亞，這名32歲的單親媽媽傑西克魯茲(Jessy Cruz)獨力扶養10歲兒子，因無法償還大筆債務，又被房東趕出家門，覺得存活無望，又不想獨留兒子在世上，竟帶著兒子跑到當地高度約100公尺的橋上，準備跳橋自殺。

當地居民發現後第一時間報警，警方也隨即趕到，在場所有人苦勸克魯茲不要做傻事，懷中的兒子似乎也知道媽媽打算要做什麼，手緊抓著欄杆不斷哭喊「媽媽不要」、「我不想死」，但兒子力量根本敵不過執意尋死的母親，眾人勸阻10多分鐘後，克魯茲依舊往下跳，結束自己與兒子的生命。

這個結果讓在場人崩潰，小孩生前哭訴不想死，緊抓欄杆的畫面，甚至讓苦勸克魯茲的警察們也忍不住相擁跪地痛哭，相當鼻酸。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

#兒子 #自殺 #母親 #跳橋 #Jessy Cruz