勸阻10多分鐘失敗的警察，看到這幕也忍不住相擁崩潰痛哭 (圖／影片截圖)

影音取自YouTube/GILBERT RODRIGUEZZZ，若被刪除請見諒

怎麼忍心？一名單親媽媽，因負債累累，還被房東趕出住處，萬念俱灰下抱著10歲兒子欲跳橋自殺，兒子在她的懷中不斷哭喊不要，還緊抓著旁邊欄杆不放，但媽媽無視兒子求情，依舊往下跳，最終也變成兩具屍體，在場的人也都崩潰。

綜合外媒報導，事情發生在今年2月的哥倫比亞，這名32歲的單親媽媽傑西克魯茲(Jessy Cruz)獨力扶養10歲兒子，因無法償還大筆債務，又被房東趕出家門，覺得存活無望，又不想獨留兒子在世上，竟帶著兒子跑到當地高度約100公尺的橋上，準備跳橋自殺。

當地居民發現後第一時間報警，警方也隨即趕到，在場所有人苦勸克魯茲不要做傻事，懷中的兒子似乎也知道媽媽打算要做什麼，手緊抓著欄杆不斷哭喊「媽媽不要」、「我不想死」，但兒子力量根本敵不過執意尋死的母親，眾人勸阻10多分鐘後，克魯茲依舊往下跳，結束自己與兒子的生命。

這個結果讓在場人崩潰，小孩生前哭訴不想死，緊抓欄杆的畫面，甚至讓苦勸克魯茲的警察們也忍不住相擁跪地痛哭，相當鼻酸。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

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#LaMasLeida Jessy Paola Moreno Cruz, la mujer que se lanzó desde un puente junto con su hijo de 10 años en Ibagué, Colombia, era graduada de la universidad, pero estaba desempleada, por lo que tomó la decisión de vender café y jugos. Más detalles aquí https://t.co/TM7LwjmmB7 pic.twitter.com/DVuf5y3F0a — PanamáAmérica (@PanamaAmerica) 2019年2月8日

(中時電子報)