怎麼忍心？一名單親媽媽，因負債累累，還被房東趕出住處，萬念俱灰下抱著10歲兒子欲跳橋自殺，兒子在她的懷中不斷哭喊不要，還緊抓著旁邊欄杆不放，但媽媽無視兒子求情，依舊往下跳，最終也變成兩具屍體，在場的人也都崩潰。
綜合外媒報導，事情發生在今年2月的哥倫比亞，這名32歲的單親媽媽傑西克魯茲(Jessy Cruz)獨力扶養10歲兒子，因無法償還大筆債務，又被房東趕出家門，覺得存活無望，又不想獨留兒子在世上，竟帶著兒子跑到當地高度約100公尺的橋上，準備跳橋自殺。
當地居民發現後第一時間報警，警方也隨即趕到，在場所有人苦勸克魯茲不要做傻事，懷中的兒子似乎也知道媽媽打算要做什麼，手緊抓著欄杆不斷哭喊「媽媽不要」、「我不想死」，但兒子力量根本敵不過執意尋死的母親，眾人勸阻10多分鐘後，克魯茲依舊往下跳，結束自己與兒子的生命。
這個結果讓在場人崩潰，小孩生前哭訴不想死，緊抓欄杆的畫面，甚至讓苦勸克魯茲的警察們也忍不住相擁跪地痛哭，相當鼻酸。
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(中時電子報)
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