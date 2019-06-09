20190607中天新聞 讓男人死心了！ 林志玲曾唱「尋尋覓覓」終覓得情郎

「台灣第一名模」林志玲閃嫁日本男星、放浪兄弟成員AKIRA，據悉，小倆口目前已抵達美國展開浪漫的蜜月之旅。然而外界最驚訝的，仍是新郎竟不是與林志玲情纏17年的言承旭。

對此，資深媒體人麥若愚日前上節目《54新觀點》直言言承旭有兩大問題，一是個性，二是性向疑雲；他說很多女生不敢去嫁一個個性上她信不過的人，稱言承旭其實個性很沒安全感，有時脾氣又會爆衝。

麥若愚又稱前幾年有次在一個電影殺青宴碰到言承旭，但言承旭的反應就讓他感覺這個人保護色很重。他說，言承旭並沒有演出那部電影，而是以導演好友身分來參加，當時言承旭到場的時候，已經沒有媒體了，「可是你知道言承旭來的時候，大概凌晨1點多了，戴著口罩戴著帽子，很保護自己。他就很怕現場任何媒體，去跟他認出來或跟他聊天。」

麥若愚直言其實那時候言承旭名聲已經沒那麼巔峰了，還如此自我保護，讓他覺得這個男生沒有安全感。最後，麥若愚又點出以前言承旭曾跟男星爆出性向疑雲，這方面一直有被媒體報導，讓他覺得言承旭個性加上性向捉摸不定這兩點，才是最終讓林志玲嫁別人的主要原因。

(中時電子報)