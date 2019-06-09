韓國瑜昨日在花蓮造勢大會，挺韓民眾從台灣各地湧進超過15萬人，再創花蓮史上造勢紀錄。為什麼在許多媒體、政論節目鋪天蓋地「黑韓」下，竟不減挺韓民眾熱情。有位高雄市醫生貼文提出三件事情，說明了為何挺韓民眾熱情依舊不變，是有政績做基礎的，所以，民進黨從上到下抹黑動作不斷，反而自曝前高雄市政府嚴重怠忽職守。

在《韓國瑜後援會》專頁有人轉貼一文：「我是一個為高雄市民服務的醫生，最近深深感受到韓市長上任不到半年，竟然以前常常碰到因為雷田（摔車）前來就醫的病人幾乎快要絶跡了。

這就是半年不到重舖了133條道路所產生的路平專案所發揮的功效，太令人佩服啦！（以前高雄市舖路就像修衣服丶那邊破就補那邊，十分難看，幾乎每個月都在施工，十分不方便）。

現在是登革熱的旺季、去年高雄市共有快二萬例病例丶至今只有十五例。難怪我覺得奇怪、怎麼至今沒有看到一個登革熱的病人，這都是市政府全面清除下水道汚泥的成效所致（據說很多地方二十年水溝都沒有清除汚泥）。

往年五月報稅季節，是最痛苦的時候，因為人多需要等很久才能辦理。今年人一樣多、奇怪的是很快就辦完了，太不可思議了，換了一個政府真的差太多了啦！」

從這位醫生在他工作崗位所見回推韓國瑜半年推動政務，已遠遠勝過陳菊前市府。如今，高雄市議會綠營議員故意對韓國瑜窮追猛打，百般挑剔。如時代力量議員黃捷「黑韓」亂出招，就連出國拚訂單時間硬要說成請假。這種「逢韓必黑」手法早被市民大眾視破，從韓國瑜昨日在花蓮造勢大會湧進15萬人，便可知「人民的眼睛是雪亮的」。

高雄市醫生貼文提出三件事情，說明了為何挺韓民眾熱情依舊不變！(圖/《韓國瑜後援會》專頁)

(中時電子報)