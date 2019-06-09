夫妻倆幾乎天天黏一起，相當恩愛。資料照

馬如龍在加護病房內，沛小嵐天天到醫院探視。資料照

80歲資深影星馬如龍（本名黃政雄）先前做腸道手術引發敗血症，陷昏迷後裝上葉克膜，在新光醫院外科加護病房已近8天，老婆沛小嵐每日早晚探視，8日進去前表情平靜，走出來時臉色憔悴，在兒子攙扶下搭電梯離開。

兒子黃士庭婉拒談論馬如龍病情，不斷重複表示：「等這次過了之後再談，謝謝關心。」對於父親現況三緘其口，談到母親身體是否能負荷一日2趟的舟車勞頓，他表示媽媽只要有空，每個探視時間還是會來。

馬如龍至今未脫離險境，沛小嵐掛心枕邊人，瘦了一大圈，她每天雖戴著口罩到醫院，仍看得出哭腫雙眼及憔悴神情。她與馬如龍38年的婚姻，至今是演藝圈模範夫妻代表，過去沛小嵐被問到如何把具有濃厚草根性的「大哥」馬如龍治得服服貼貼？她分享馭夫全靠4個字「以柔克剛」，馬如龍當時聽了也認同：「我就算很生氣，她就是很溫柔地跟你講，你要氣也氣不起來。」

馬如龍是沛小嵐倒追來的，她26歲嫁給大她16歲的馬如龍，為愛不顧一切，甚至不惜斷絕母女關係，所以她曾對馬如龍說「我現在沒有娘家了，你不能欺負我」。她一進馬家才知道必須幫忙照顧馬和2個前妻共5個小孩及馬如龍已故弟弟的2個小孩，加上自己的2個孩子共9個。

走過風雨，2人婚姻保鮮的秘訣是「常常說我愛你」，如果馬如龍因忙碌忘了說，沛小嵐還會撒嬌提醒他，如今馬如龍病倒，沛小嵐傷心欲絕的心情可想而知。

(中時 )