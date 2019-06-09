民進黨總統初選電視辯論會，前總統陳水扁直指，萬一前行政院長賴清德僅贏蔡英文總統1%，這是在誤差範圍內，民進黨有可能會在全代會祭出「霸王條款」。

阿扁在「新勇哥物語」指出，選舉的辯論好壞無關輸贏，像去年高雄市長選舉電視辯論，陳其邁雖表現較好，當選的卻是韓國瑜。媒體人趙少康點出，民調就是會有誤差，一旦賴清德贏蔡英文1%，民進黨要怎麼辦？即使賴贏5%、6%，也可以說是在誤差範圍內，他不認為民進黨會就這樣提名賴清德，讓蔡英文提前跛腳。

阿扁分析說，在這種情況下，民進黨有可能在全代會祭出「霸王條款」，直接徵召蔡英文。2011年4月總統初選全民調，蔡英文險勝蘇貞昌1.35%，沒人說是在誤差範圍，就要求送交全代會處理。

阿扁點出，民進黨主席卓榮泰4月初曾說「霸王條款」不是霸道條款，指他主持的黨中央、全代會，不可能通過所謂「霸王條款」，民進黨主席卓榮泰雖宣示不改變初選遊戲規則，他卻在5月29日中執會第3次修改初選辦法並通過，誰能保證現任總統一旦輸掉初選，會有什麼變數！？

網友回應說「也就是，無論誰初選出線，蔡都會要黨徵召她。」、「她早就計畫好了·也埋伏筆。」

(中時電子報)