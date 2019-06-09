政見會和蔡英文交握急抽手？賴清德爆原因 05:392019/06/09 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨總統初選政見會8日登場，總統蔡英文（右）、前行政院長賴清德（左）與民進黨主席卓榮泰（中）握手致意。（民進黨提供/中央社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨總統初選電視辯論8日下午舉行，兩人互動備受關注，在黨主席卓榮泰當見證，和蔡、賴握手先禮後兵，3人交握時，賴清德疑似急著要抽手，他被問到此事，回應說感覺怪怪的。 當蔡英文、賴清德和卓榮泰握手時，賴清德的手感覺有點卡卡的，似乎不知該怎麼去握，據華視影音報導，賴清德表示，自己應該一隻手在上面 一隻手在下面，會感覺比較好，也回應沒有其他想法。 在該場辯論，蔡賴並沒有太多交談，比較特別的，是蔡英文在西裝口袋插了一支筆；是拿來作筆記用的。賴清德則罕見地搭配幸運色亮紫色領帶。 (中時電子報) #賴清德 #感覺 #蔡英文 #卓榮泰 #辯論 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴清德沒有退選的理由 04:102019/06/05 論壇廣場 親友團：只有賴清德能打敗韓國瑜 13:222019/06/05 政治 獨派逼退位當國母 蔡英文：我還是當辣台妹 15:122019/06/05 政治 賴清德台大演講：回到初心不為自己 21:492019/06/05 政治 英德殊死鬥 大打台獨內戰 04:102019/06/06 政治要聞 母親影響 讓他堅持到底 04:102019/06/06 政治要聞 英德大戰 只有慘勝 04:102019/06/06 時論廣場 蔡英文堅持路線 網友不捧場 00:062019/06/07 政治 蔡英文：賴清德的未來式就是蔡英文的現在進行式 16:222019/06/08 政治 綠初選刀光劍影 藍委指蔡答非所問 04:102019/06/09 政治要聞 政治熱門新聞 韓流為何不退!？ 高雄醫生說三件事解謎 - 政治 一張圖秒懂！韓國瑜花蓮造勢、蔡賴政見會驚人差距 - 政治 韓國瑜花蓮造勢到底多少人？ 黃暐瀚8字神回 - 政治 蔡英文政見會看稿次數太驚人 彭文正嚇到慘叫 - 政治 這4位怎不辦造勢？網友答案超心酸 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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