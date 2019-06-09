民進黨總統初選電視辯論8日下午舉行，兩人互動備受關注，在黨主席卓榮泰當見證，和蔡、賴握手先禮後兵，3人交握時，賴清德疑似急著要抽手，他被問到此事，回應說感覺怪怪的。

當蔡英文、賴清德和卓榮泰握手時，賴清德的手感覺有點卡卡的，似乎不知該怎麼去握，據華視影音報導，賴清德表示，自己應該一隻手在上面 一隻手在下面，會感覺比較好，也回應沒有其他想法。

在該場辯論，蔡賴並沒有太多交談，比較特別的，是蔡英文在西裝口袋插了一支筆；是拿來作筆記用的。賴清德則罕見地搭配幸運色亮紫色領帶。

(中時電子報)