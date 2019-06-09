火箭隊總教練丹托尼(Mike D'Antoni)的續約又出現轉折，根據ESPN最新消息，就在談判破裂的一周後，球團決定讓步，撤回以「執教績效」做為評比的條件。總管莫瑞(Daryl Morey)還親自造訪丹托尼住所，展現火箭續約的誠意。

《休士頓紀事報》進一步指出，火箭原本的條件只有1年250萬美元，丹托尼若打完整季沒被開除可再領250萬美元。之後每打進一輪季後賽就多加100萬美元，打進總冠軍賽(4輪)才能領到全額400萬美元獎金。換言之，如果季中戰績不佳，火箭可以用250萬美元買斷丹托尼。

「年度最佳教練」丹托尼無法接受這樣的條件，特別是250萬+250萬美元的條款。活塞隊教頭凱西(Dwane Casey, 前暴龍隊教頭)坐擁每年700萬美元，丹托尼自認不該受到這種待遇。

火箭明白他們傷了丹托尼的心，於上月底談判破局後放軟姿態，透過丹托尼的經紀人重新洽談，並撤除買斷條件。目前雙方皆有意願多簽1年，丹托尼可望留任到2021年6月。

(中時電子報)