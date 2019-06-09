◎中國時報

韓流發威，創下花蓮史上最大選舉造勢場合紀錄！「決戰2020－贏回台灣」挺韓大會延續61誓師凱道氣勢，8日再集結庶民力量，現場湧入超過10萬人高喊「總統好」、「庶民選總統，總統選庶民」響徹雲霄；韓國瑜上台後，正式宣布已登記國民黨總統初選，並痛批民進黨執政不力，讓大多數基層過得辛苦，他更拋政策牛肉3箭，承諾未來若能領導中華民國，將打通東台灣交通困境，讓全民過上好生活。

在民調明天即將進行、最快下周三揭曉誰代表民進黨參選總統之際，蔡總統、前行政院長賴清德昨舉辦外界矚目的政見發表會，兩人累積多時委屈不滿一次爆發，蔡怒轟「一個執政黨自我否定，不知如何面對2020大選」？賴則嗆說，台灣不是世襲帝制，交棒、接棒該由人民決定，所謂宮廷政變、偷襲，都是不實指控。

民進黨總統初選唯一場政見會，依舊刀光劍影，現任總統無法面對被挑戰的難堪，挑戰的前閣揆被質疑背叛與偷襲，初選遊戲規則一變再變，昨天兩個有高度的人論戰，連個場面話都說不出口，遑論團結，不論誰勝出，別再期待對方可以「1加1」，趕緊去找別人吧！

◎旺報

當美英法等西方國家元首聚會紀念諾曼地登陸75周年之際，世界另一端，則是中俄領導人在莫斯科會面。大陸國家主席習近平昨返抵北京結束對俄羅斯國事訪問，7日出席聖彼得堡國際經濟論壇發言時，繼日前以「我最好的知心朋友」形容俄羅斯總統普丁後，在談及中美貿易戰時，習則當著普丁的面以「我的朋友」稱美國總統川普，並表示，中美經濟密切相連，川普也不願看到雙方關係破裂。

中共總書記習近平此次訪俄所發表的聯合聲明反美色彩濃厚，但許多分析認為，兩國關係仍充滿矛盾，雖然中俄在反美道路上日益走近，但不可能結成同盟，例如俄在南海保持中立；而吞併克里米亞未獲中國支持，中國又與俄仇敵烏克蘭互動交往，並支持其領土完整和主權獨立。此外俄旁觀中美貿易戰、不加入一帶一路，尤其是暗中反對大陸的「冰上絲路」。

曾任美國駐北京大使駱家輝幕僚長的美國有線新聞（CNN）首席國家安全記者吉姆．修托（Jim Sciutto）近日發表新書《影子戰爭》（The Shadow War）；書中指出，中俄早就展開以擊敗美國及其領導的國際秩序為目標，在多個領域對美國發動看不見的「影子戰爭」。

◎工商時報

台股近期表現脫鉤美股走勢，指數單周下跌89點、周線翻黑，且成交量大幅萎縮，上周每個交易日皆未達千億量能，不過，市場專家指出，盤面上出現長榮航、群光、佳世達等15檔成交量逆勢增溫，且法人積極敲進，買超占比高的個股，在量縮整理之際，可望力抗大盤悶量領先突圍。

兩大主權基金大舉加碼國內金控股。據各大金控的最新年報顯示，包括挪威中央銀行和新加坡政府兩大主權基金，對國內指標金控股可說加碼最力，現在已是最主要的兩大外資政府主權基金買盤，至少各斥資超過300億元，合計逾新台幣600億元出手投資台灣大型金控股。

美國對墨西哥與中國發動的貿易戰，均出現重大進展。由於美墨兩國針對管控移民問題達成協議，川普政府宣布，對墨國開徵關稅的措施將無限期暫停；美方還表示，對中國2,000億美元商品加徵關稅至25％的措施將延期兩周實行。

(中時電子報)