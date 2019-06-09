黃暐瀚FB被好幾個過去從未看過的帳號，拚了命的貼一樣的圖文。黃暐瀚霸氣說，「不接受1450來我這邊打工!」(黃暐瀚臉書)

資深媒體人黃暐瀚昨深夜在臉書表示，因為一張前行政院長賴清德和他合照的照片，竟然變成「犯罪」證據，變成民進黨「不該提名賴清德」的理由。他貼出一張與蔡英文總統的照片表示，不知道會不會也被拿來當成攻擊的素材？文章不知道是不是刺痛了誰的心？黃暐瀚FB被好幾個過去從未看過的帳號，拚了命的貼一樣的圖文。黃暐瀚霸氣說，「不接受1450來我這邊打工!」

黃暐瀚昨深夜在臉書表示，賴清德接受他跟高嘉瑜的節目「我要當選」專訪，暢談對黨內初選的看法。他真沒想到，光是跟「黃暐瀚」合照，居然可以成為民進黨內初選過程中：「不要投給賴清德」的理由之一。

接受黃暐瀚的訪問之外，賴清德也接受了東森關鍵時刻寶傑哥、TVBS少康戰情室的專訪。接受這些媒體的專訪，也變成「犯罪」證據，變成民進黨「不該提名賴清德」的理由。

黃暐瀚問「說真的，我不懂。接受非綠媒體的專訪，怎麼能變成一種罪呢？如果「上黃暐瀚節目，跟黃暐瀚照相」，真的可以成為民進黨總統初選的攻擊素材的話，那過去他當政治記者，跟很多藍綠政治人物一起吃飯照相，也包括蔡總統，這張和小英總統的合照，不知道會不會也被拿來當成攻擊的素材？

相隔兩小時後，黃暐瀚又發文說，「剛剛那篇小英總統的照片文，不知道是不是刺痛了誰的心？好幾個過去從未看過的帳號，拚了命的，來我的臉書貼文。」

什麼叫「拚了命的」？黃暐瀚說，就是突然有好幾個帳號，文思泉湧地，連續在幾分鐘之內，密集PO文（打字速度還真快～真神奇，傑克～）。不但PO文，還有附照片，然後，很令我驚訝的，這些圖文，居然不同人貼，卻是一樣的字句。

他驚訝問:「用字一樣，斷句一樣，連標點符號都一模一樣？」然後點進去看看這是何方神聖？怪了，怎麼這麼剛好，都是「沒有朋友可顯示」？這不是1450？什麼才是1450？

黃暐瀚說，他的臉書，開了多年，現在粉絲不多，但也超過15萬了，常來留言都知道，暐瀚歡迎大家留言，也接納各種意見。「但，抱歉，我也不接受1450來我這邊打工啊～」

黃暐瀚說「你要賺錢我知道，但東西擺到7-11也得付『上架費』不是？一堆沒有朋友，沒有生活介紹，沒頭沒臉的網軍，跑來這邊『複製貼上』，有意思嗎？回去你的同溫層去吧！我的臉書，不是你打工的地方，你也打不了。」

(中時電子報)